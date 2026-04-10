Indennità di Pronto Soccorso | la Regione prevede 23 milioni di euro per il 2026

La Giunta regionale pugliese ha deciso di destinare 23 milioni di euro alle aziende sanitarie per coprire le indennità di Pronto Soccorso nel 2026. La ripartizione dei fondi mira a sostenere le strutture che gestiscono le emergenze sanitarie nella regione, garantendo risorse specifiche per questo ambito. La decisione è stata ufficializzata con una delibera, che definisce le modalità di assegnazione e utilizzo delle somme.

La Giunta regionale pugliese ha assegnato alle aziende sanitarie i fondi per il pagamento delle indennità di Pronto Soccorso. Si tratta di 21 milioni e 188 mila euro relativi al conguaglio 20232024 e al pagamento delle indennità relative al 2025. È inoltre stato quantificato il riparto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Indennità per i pronto soccorso, in arrivo 65 milioni di euroFirmata l'intesa Regione-sindacati per la ripartizione delle risorse: 41 milioni come arretrati per il triennio 2023-2025 e nuovi fondi per il 2026... Accordo Regione-sindacati sulle indennità per i pronto soccorso del Lazio: in arrivo 65 milioniFirmata l'intesa per la ripartizione delle risorse: 41 milioni come arretrati per il triennio 2023-25 e nuovi fondi per il 2026 Oltre 65 milioni di... Temi più discussi: Bocchi (FdI): Motivare le criticità in merito all’erogazione dell’indennità di pronto soccorso; Indennità di pronto soccorso, il Nursing Up diffida la Regione; Indennità di Pronto soccorso, il Nursind: Arretrati ancora bloccati nonostante i chiarimenti della Regione sui fondi · LaC News24; Lazio: firmato accordo ripartizione indennita' di Pronto Soccorso 2023-2025. PRONTO SOCCORSO Sanità, la Giunta Regionale approva il piano di riparto di 44 milioni di euro per l’indennità di Pronto SoccorsoSanità, la Giunta Regionale approva il piano di riparto di 44 milioni di euro per l'indennità di Pronto Soccorso ... statoquotidiano.it Indennità di Pronto Soccorso, il NurSind incalza l’ASP di Cosenza sugli arretratiAllarme meningite Inghilterra: morti tra studenti. Tutto quello che devi sapere sul ceppo B ... infermieristicamente.it Per i dirigenti medici e sanitari in Toscana, l’indennità di pronto soccorso degli anni 2022 e 2023 è stata erogata dalle aziende a macchia di leopardo e da alcune di esse con interpretazioni capziose e restrittive. Nel 2024 il numero dei turni necessari per erog - facebook.com facebook