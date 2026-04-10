L'incontro tra l'ex presidente e il segretario generale della Nato si è svolto alla Casa Bianca, con il primo definendolo come una conversazione tra amici. Tuttavia, successivamente, l'ex presidente ha rivolto critiche alla Nato e ha messo in discussione alcuni aspetti dell'alleanza. La discussione ha suscitato attenzione, considerando le posizioni divergenti e le dichiarazioni rilasciate dai protagonisti.

Un’alleanza in crisi. Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha descritto l'incontro con Donald Trump svoltosi mercoledì scorso alla Casa Bianca come una “conversazione tra amici”. I commenti social pubblicati dal presidente statunitense dopo il meeting lasciano però intravedere una storia ben diversa. “La nostra, molto deludente, Nato”, ha scritto ieri il tycoon, non capisce “nulla a meno che non venga esercitata pressione su di essa!!!”. Anche le indiscrezioni dei media, peraltro, confermano che il vertice di Washington sia stato alquanto teso e turbolento. Secondo due funzionari europei e una persona a conoscenza dei fatti consultati da Politico, durante il meeting, Trump ha sfogato la sua frustrazione nei confronti degli alleati causata, a detta di The Donald, dal loro mancato sostegno in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Incontro turbolento": cosa è successo tra Trump e Rutte e perché il tycoon mette la Nato nel mirino

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