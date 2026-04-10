Incidente sulla Direttissima lunghe code in A1 nelle prime ore della mattina

Nella mattinata di oggi, si sono formate lunghe code sulla A1 Direttissima, in direzione Bologna, a causa di un grave tamponamento avvenuto all’altezza del chilometro 31. La congestione ha interessato circa sei chilometri di carreggiata, creando disagi agli automobilisti in transito sull’Appennino. L’incidente si è verificato nelle prime ore del mattino, coinvolgendo più veicoli e causando rallentamenti sulla tratta autostradale.

BARBERINO DEL MUGELLO – Mattinata di passione per gli automobilisti in transito sull’Appennino. Circa sei chilometri di coda si sono registrati lungo la A1 Direttissima, in direzione Bologna, a causa di un violento tamponamento avvenuto all’altezza del chilometro 31. Il sinistro, secondo le prime ricostruzioni, ha visto coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura, paralizzando uno dei nodi cruciali del collegamento tra Toscana ed Emilia-Romagna. L’incidente ha reso necessaria la chiusura totale del tratto compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e Firenzuola, sempre in direzione nord, dalle 7,55 fino alle 8,55 circa. Il bilancio sanitario parla di una persona rimasta ferita nell’impatto, trasportata in ospedale i n codice giallo dai soccorritori giunti tempestivamente sul posto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Incidente sulla Direttissima, lunghe code in A1 nelle prime ore della mattina Leggi anche: Traffico caos in A1 e FiPiLi: incidenti e lunghe code, mattina di disagi Leggi anche: Incidente in A1 tra Bologna e Modena: camion di maiali finisce in scarpata, lunghe code Il momento dell’esplosione in autostrada nel Casertano: le immagini Si parla di: Autostrada e FiPiLi nel caos, mattina nera per la viabilità toscana; Incidente A1 Direttissima traffico in tilt sull’Autostrada del Sole. Incidente A1 Direttissima, traffico in tilt sull’Autostrada del SoleBarberino di Mugello (Firenze), 10 aprile 2026 – Inizia male la mattinata sul tratto toscano dell’ Autostrada del Sole, in particolare in Mugello. lanazione.it