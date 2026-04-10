Incidente sulla Colombo direzione Ostia | 17enne sbanda con la minicar elettrica

Ieri sera sulla Cristoforo Colombo, tra via di Acilia e via Pindaro, si è verificato un incidente che ha coinvolto un ragazzo di 17 anni alla guida di una minicar elettrica. La vettura ha perso il controllo e ha causato danni e disagi nel traffico in direzione di Ostia. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e i soccorsi, mentre le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

Ostia, 10 aprile 2026 – Incidente ieri sera tra via di Acilia e via Pindaro sulla Cristoforo Colombo, in direzione di Ostia. Il sinistro ha coinvolto una 17enne alla guida di una minicar elettrica che, secondo alcune testimonianze, avrebbe iniziato a sbandare prima di perdere il controllo e finire fuori strada. La ragazza a bordo del quadriciclo elettrico, prontamente soccorsa da un medico che ha assistito alla scena, è stata trasportata in ospedale da un’ambulanza, ma non avrebbe riportato ferite gravi. Il veicolo sul quale viaggiava, invece, è andato completamente distrutto, tanto da richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco per aprire il mezzo ribaltato ed estrarre così la ragazza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Roma, incidente sulla Colombo: 17enne su minicar elettrica sbanda e finisce all’ospedale(Adnkronos) – Incidente ieri sera tra via di Acilia e via Pindaro sulla Cristoforo Colombo, in direzione di Ostia. Incidente mortale sulla Colombo direzione Ostia: scontro auto-microcar, perde la vita un 17enneRoma, 21 marzo 2026 – Incidente mortale nella notte su via Cristoforo Colombo a Roma, sulla carreggiata in direzione Ostia. Temi più discussi: Traffico del rientro: via del Mare e via Cristoforo Colombo intasate; Incidente sul lungomare Cristoforo Colombo, tre veicoli coinvolti in un tamponamento a catena [FOTO]; Investito da un’auto in retromarcia, morto un 80enne alla Crocetta; Terribile incidente stradale a Torino Crocetta: auto in manovra investe un pedone, morto lo storico commercialista Giancarlo Tuseo. Roma, incidente sulla Colombo: 17enne su minicar elettrica sbanda e finisce all’ospedaleRec News lontani dal mainstream. Notizie indipendenti dall'Italia e dal mondo. Dir.Zaira Bartucca. Leggi le news ultimora, gli approfondimenti, le inchieste e le recensioni e naviga tra le sezioni tem ... recnews.it Paura sulla Colombo per l’incidente con ribaltamento di una minicar: coinvolta una minorennePaura sulla Colombo nella serata di ieri, per l’incidente che ha visto coinvolta una minorenne alla guida di una minicar elettrica. La macchinetta è finita fuori strada dopo che la giovane ha perso il ... msn.com L'incidente mortale di Acquedolci, Caronia a lutto per la scomparsa di Domenico e Giuseppe https://qds.it/incidente-mortale-ss113-acquedolci-domenico-gerbino-giuseppe-crisci-caronia/ - facebook.com facebook Al via l'incidente probatorio per ascoltare i sei testimoni dell'indagine su Carmelo Cinturrino, il poliziotto in carcere per aver ucciso Abderrahim Mansouri, lo scorso 26 gennaio, in un controllo anti droga nel bosco di Rogoredo e indagato per oltre 30 capi di imp x.com