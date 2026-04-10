Incidente in moto a Loro Ciuffenna | 33enne trasportato a Careggi

Oggi pomeriggio, alle 15:12, il servizio di emergenza 118 è intervenuto a Loro Ciuffenna, in Piazza Borro di Tonino, per un incidente che ha visto coinvolta una moto. Un uomo di 33 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza.

Polizia in festa al Petrarca: “Esserci sempre”. e meno male, sennò era un casino! Toscana, terra di arte, vino. e multe: cronache semiserie dalla primavera 2026 “We Want Miles!”: il jazz internazionale accende il Teatro Petrarca di Arezzo Macrì a Leonardo, la vignetta di Paolo Lombardi: “Finché c’è guerra c’è. business” Attivato alle ore 15:12 il servizio di emergenza 118 della ASL TSE a Loro Ciuffenna, in Piazza Borro di Tonino, per un incidente che ha coinvolto una moto. Sul posto sono intervenuti l’automedica del Valdarno, i volontari della Misericordia di Loro Ciuffenna, l’elisoccorso Pegaso 1 e le forze dell’ordine di San Giovanni Valdarno per i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Incidente in moto a Loro Ciuffenna: 33enne trasportato a Careggi Incidente con la moto, 33enne a CareggiPoco dopo le 15 di oggi il 118 dell'Asl Toscana Sud Est è stato attivato per un incidente stradale che ha visto coinvolta una moto. Leggi anche: Incidente a Foiano della Chiana: 81enne trasportato in codice rosso a Careggi con l’elisoccorso