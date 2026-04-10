Incidente a Veroli uomo investito e ucciso da una minicar con a bordo due giovani

A Veroli si è verificato un incidente stradale in cui un uomo di 78 anni è stato investito e trovato senza vita. La vittima è stata colpita da una minicar condotta da due giovani, coinvolti nel sinistro. L’incidente si è verificato lungo una strada della zona, e sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Tragedia sulla strada a Veroli, dove una minicar con a bordo due ragazzi ha investito e ucciso un 78enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it Temi più discussi: Incidente mortale a Castelmassimo: anziano travolto da una minicar; Tragedia a Veroli: minicar investe un 78enne, muore sul colpo; Tragedia a Veroli, minicar investe un pedone: muore un 78enne; Anziano travolto da una minicar a Veroli: muore sul colpo. Anziano travolto da una minicar a Veroli: muore sul colpoTragico incidente nella serata di oggi, 9 aprile 2026, a Veroli. Intorno alle ore 19.00, in via Castelmassimo, all’altezza del civico 340, una ... msn.com Veroli, sequestra e minaccia la compagna con machete: arrestato 56enneVeroli, 56enne arrestato per sequestro e maltrattamenti: minacciava la compagna con machete. Decisivo l’intervento dei Carabinieri. msn.com In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per incidente al km 403 tra Valdichiana e Chiusi #viabiliTOS x.com Trasferimento d’urgenza nella notte per il bambino rimasto ferito nell’incidente avvenuto a Ururi, dove il piccolo, mentre era in sella alla sua bicicletta, è stato investito da un trattore nei pressi del cimitero del paese - facebook.com facebook