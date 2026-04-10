Un'inchiesta riguardante lo stadio di San Siro ha portato all'emissione di un decreto di perquisizione e sequestro da parte dei Sostituti Procuratori. Le indagini si concentrano sull'identificazione dei titolari effettivi delle società coinvolte, Milan e Inter. Finora, sono state raccolte documentazioni e sono in corso accertamenti per chiarire eventuali irregolarità nelle proprietà e nelle strutture societarie.

Nel decreto di perquisizione e sequestro emesso dai Sostituti Procuratori Giovanna Cavalleri, Paolo Filippini e Giovanni Polizzi, il tema dei titolari effettivi delle società che detengono le due squadre milanesi emerge come uno dei punti critici delle interlocuzioni tra il Comune di Milano e le società calcistiche, in particolare sotto il profilo della trasparenza e dei controlli previsti dalla legge. Negli atti viene citata la richiesta formale del Comune di Milano inoltrata il 4 dicembre 2020 e si evidenzia che i tempi di risposta delle società erano apparsi più dilatati del previsto. L’identificazione dei titolari effettivi dei contraenti privati viene anche indicata come un passaggio fondamentale per le verifiche previste dal Codice antimafia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta San Siro, perché identificare i titolari effettivi di Milan e Inter è cruciale per la trasparenza

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