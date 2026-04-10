Incendio sul monte Epomeo | fiamme devastano 10 ettari a Ischia ora domato

Un incendio ha interessato il monte Epomeo sull'isola di Ischia, coinvolgendo circa dieci ettari di vegetazione. Le fiamme sono state domate nelle ultime ore, dopo aver bruciato parte del territorio. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere il rogo e di evitare il suo ulteriore spread. Non si segnalano al momento feriti o altre conseguenze gravi legate all’incendio.

"> Negli ultimi vent’anni, la Campania ha registrato oltre 58.000 incendi, con un danno devastante in termini di superfici bruciate. Questi eventi rappresentano una minaccia crescente per la biodiversità e gli ecosistemi della regione. Incendio sul Monte Epomeo: Danni ingenti. Recentemente, un grave incendio ha colpito il Monte Epomeo, nell’area boschiva dell’isola di Ischia, devastando 92.202 metri quadrati di vegetazione, equivalenti a circa 10 ettari. L’assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, ha pubblicato queste informazioni basandosi su una mappa di perimetrazione elaborata con il supporto degli uffici regionali competenti, che hanno gestito le operazioni di intervento e spegnimento. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Incendio sul monte Epomeo: fiamme devastano 10 ettari a Ischia, ora domato. Leggi anche: Grosso incendio sul Monte Epomeo a Ischia, fiamme vicino alle case: domato dai pompieri Leggi anche: Incendio Monte Epomeo, Zabatta: “Quasi 10 ettari di boschi interessati dalle fiamme” Temi più discussi: INCENDIO SUL MONTE EPOMEO, VASTA L’AREA COLPITA; Ischia, in fiamme il monte Epomeo: l'incendio ha distrutto ettari di macchia mediterranea e lambito alcune abitazioni; Spento l'incendio sul monte Epomeo a Ischia; Ischia, contenuto l’incendio sul monte Epomeo. Bruciati ettari di vegetazione, probabile dolo. Incendio sul monte Epomeo: fiamme devastano 10 ettari a Ischia, ora domato.Negli ultimi vent’anni, la Campania ha registrato oltre 58.000 incendi, con un danno devastante in termini di superfici bruciate. Questi eventi rappresentano una minaccia crescente per la biodiversità ... napolipiu.com Fiamme sull’Epomeo, un’altra notte di pauraIl Monte Epomeo torna a bruciare e con esso si riapre una ferita mai rimarginata in un territorio fragile, segnato da anni da incendi ricorrenti, dissesto idrog ... ilgolfo24.it Mentre a Brusio proseguono le operazioni di bonifica per l'incendio ormai sotto controllo, la linea ferroviaria del Bernina è stata riaperta e in regione vige il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto. - facebook.com facebook Turisti lanciano petardi nel bosco e scatenano un incendio: oltre 10 ettari distrutti in Valtellina x.com