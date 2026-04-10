Questa mattina alle 8.30 si è verificato un principio di incendio nel dormitorio del Conservatorio di Milano. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non si sono registrate vittime, ma sono stati evacuati alcuni studenti e membri dello staff presenti al momento. La causa dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

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© Ilnotiziario.net - Incendio nel dormitorio del Conservatorio di Milano

Scoppia un incendio nel dormitorio del Conservatorio di Milano: evacuate 30 personeUn incendio è scoppiato nella mattinata del 10 aprile all'interno del dormitorio del Conservatorio di Milano.

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