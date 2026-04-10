In Val d'Orcia, una spa è stata costruita all’interno di una roccia, creando un ambiente che ricorda un dipinto tra Medioevo e Rinascimento. La struttura si trova tra le colline della zona, attraversate dalla via Francigena, l'antico percorso che collegava Canterbury a Roma. La spa si integra nel paesaggio naturale e si presenta come un luogo unico, che unisce natura e storia.

Lungo la via Francigena, nel borgo di Castiglioncello del Trinoro, c’è un centro scolpito nella pietra. Dove soin d’avanguardia e mani attente disegnano protocolli a tutto tondo per il corpo e per lo spirito. E la mela del giorno. 10SEMBRA DI FINIRE in un dipinto. E di diventare protagonista di una tela ambientata tra Medioevo e Rinascimento sulle dolci colline della Val d’Orcia, attraversate dalla famosa via Francigena, quella che collegava Canterbury a Roma. Strada di pellegrinaggio percorsa tra il Trecento e il Cinquecento da scienziati, filosofi e artisti. È quella la prima impressione che suscita l’arrivo al boutique hotel Monteverdi, situato nel borgo di Castiglioncello del Trinoro, in piena campagna senese. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - In Val d’Orcia, c’è una spa nella roccia

Il Treno Natura torna in primavera: gli appuntamenti a bordo della locomotiva che attraversa la Val d’OrciaIl percorso nel cuore della Val d'Orcia si chiama Treno Natura: circa 50 chilometri nel cuore della Toscana, alla scoperta dei suoi paesaggi, di...

Un ragazzo di 19 anni è morto sommerso da una valanga in Val Serentino: a dare l’allarme l’amico che era con luiUn ragazzo di 19 anni è morto a causa di una valanga in Val Serentino a Bolzano oggi 8 febbraio.

Temi più discussi: IL DOLCE RITMO DELLA VAL D’ORCIA IN PRIMAVERA; In Val d'Orcia, all'hotel La Posta il retreat del sonno 4.0; CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA - Aggiornato l'elenco iscritti al CIRT 2026; Orcia Wine Festival 2026: tre giorni tra vino, cultura e territorio in Val d’Orcia.

La meraviglia della Val d’Orcia tra terme, pici e il mito del BrunelloTra colline dolci, borghi rinascimentali e terme naturali, un itinerario che è un invito alla lentezza, alla bellezza e al piacere dei sensi ... fashiontimes.it

Val d’Orcia in moto, il classico irrinunciabileTra vigneti, strade sinuose e borghi da cartolina, la Val d’Orcia è uno dei territori più affascinanti da scoprire in moto. Due percorsi diversi, entrambi perfetti per chi cerca guida tranquilla, paes ... insella.it

` : , Da Pozza di Fassa, grazioso borgo ladino nel cuore della Val di Fassa in Trentino, prende il via un anello in mountain bike di 18 chilometri con 680 m - facebook.com facebook

Sulla #SR69 "Di Val d’Arno", senso unico alternato per restringimento carreggiata al km 15+850 circa, nel Comune di Reggello (FI), dal #13aprile al #24aprile con orario 9-17 #viabiliTOS @CittaMetro_FI x.com