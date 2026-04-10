A Vicopisano, si è svolta una cerimonia per intitolare il campo sportivo locale a due figure note nel calcio italiano. L’evento ha coinvolto la comunità e ha sottolineato il legame tra lo sport e il territorio. La giornata ha visto la presenza di cittadini, familiari e rappresentanti delle istituzioni, che hanno partecipato alla manifestazione dedicata ai due personaggi ricordati.

Vicopisano (PI), 9 aprile 2026 – Un luogo di sport, crescita e comunità dedicato a due grandi nomi del calcio italiano. Domenica 12 aprile, dalle ore 15, in via dei Mezzi, Vicopisano intitolerà il proprio campino ‘Qui si può’ a Gianluca Vialli e a Gianluca Signorini, al termine di un percorso condiviso tra cittadini, famiglie e amministrazione comunale, che ha contribuito alla valorizzazione dello spazio polivalente anche con l’installazione, tra l’altro, di reti e porte. L’idea dell’intitolazione, così come gran parte della cura quotidiana del campo, è di Nicola Strumia, che vive a Vicopisano, project manager e SEO specialist di iDNA, agenzia di comunicazione digitale all’interno del Polo Tecnologico di Navacchio, e gestore anche del B&B Le Carabattole del borgo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In ricordo di Vialli e Signorini: cerimonia di intitolazione del “Campino” di Vicopisano

Cerimonie: il campino 'Qui si può' a Vicopisano sarà intitolato a Gianluca Vialli e Gianluca SignoriniUn luogo di sport, crescita e comunità dedicato a due grandi nomi del calcio italiano.

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