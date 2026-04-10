A Pisa, il Centro Nazionale di Ricerca celebra il 90° compleanno di Lamberto Maffei con due giornate di eventi che si svolgono il 9 e 10 aprile. La ricorrenza rende omaggio a uno dei pionieri delle neuroscienze italiane, con iniziative dedicate alla sua figura e al suo contributo nel campo. La manifestazione coinvolge istituzioni, ricercatori e studiosi che ricordano il percorso e le scoperte di Maffei.

Pisa, 9 aprile 2026 – Pisa rende omaggio a Lamberto Maffei con due giornate di celebrazioni, in programma il 9 e 10 aprile, in occasione del suo 90° compleanno. Scienziato di fama internazionale, Maffei è stato una figura centrale nello sviluppo delle neuroscienze in Italia e nel dialogo tra scienza, cultura e società. Nato a Grosseto e cresciuto a Lucca, formatosi alla Scuola Normale Superiore di Pisa, Lamberto Maffei ha dedicato la sua vita allo studio del cervello, in particolare del sistema visivo, contribuendo in modo decisivo alla comprensione dei meccanismi della percezione e alle loro ricadute scientifiche e cliniche. È stato il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In onore di Lamberto Maffei: il Cnr celebra uno dei “padri” delle neuroscienze italiane

Pisa celebra i 90 anni di Lamberto Maffei: due giornate tra neuroscienze, cultura e societàPisa rende omaggio a Lamberto Maffei con due giornate di celebrazioni, in programma il 9 e 10 aprile, in occasione del suo 90° compleanno.

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Pisa celebra Lamberto Maffei: due giorni per i 90 anni del maestro delle neuroscienzeDue giornate per celebrare una delle figure più autorevoli della scienza italiana contemporanea. Il 9 e 10 aprile la città di Pisa rende omaggio a Lamberto Maffei in occasione del suo 90° compleanno, ... toscanaoggi.it

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Il Maffei 90th Birthday Symposium celebra Lamberto Maffei, Professore emerito SNS e tra le figure più autorevoli delle neuroscienze a livello internazionale. Laureato in Medicina all'Università di Pisa e allievo del Collegio Medico-Giuridico della Scuola Norma - facebook.com facebook