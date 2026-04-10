In giro con cartucce all' interno della sua auto | 26enne fermato e denunciato

Durante un controllo stradale, i carabinieri hanno fermato un giovane di 26 anni, trovandolo in possesso di cartucce all’interno della sua auto. Gli agenti hanno sequestrato le munizioni e denunciato l’uomo per detenzione abusiva. L’intervento si è svolto senza ulteriori complicazioni, e la vicenda è stata trasmessa alle autorità competenti per le procedure di legge.

Un controllo stradale dei carabinieri si è concluso con una denuncia per detenzione abusiva di munizioni. A finire nei guai è stato un ventiseienne agrigentino, residente ad Aragona, fermato a Porto Empedocle mentre era alla guida della propria auto.Durante la verifica i militari della stazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Argomenti più discussi: In giro con cartucce all'interno della sua auto: 26enne fermato e denunciato; In auto con una pistola e 12 cartucce, arrestato; Ricarica calibro 6,5 Creedmoor con palla Hornady Ecx 140 grani: il test; In giro con un'arma clandestina, arrestato un serbo a Lecce. In auto con una pistola e 12 cartucce, arrestatoAndava in giro in auto con una pistola da guerra calibro 45 priva di matricola, completa di caricatore con 12 cartucce. I baschi verdi della Gdf di Lecce hanno arrestato un uomo di 50 anni di nazional ... rainews.it Il suo ultimo balletto in versione sexy nerd ha già fatto il giro del web — e i gossip, ovviamente, non si sono fatti attendere - facebook.com facebook 9/4/26. Marzo tempo di lauree, ma nessun papiro in giro":p s'e persa l'abitudine o c'è carenza di laureati. Ne abbiamo intravisto uno che segnaliamo con ritardo, chiedendo scusa all'interessato: Luca Begheldo laureato in Mediazione culturale esattamente 4 m x.com