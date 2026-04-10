In cerca di draghi e antichi manoscritti ai Musei del Duomo di Modena

Domenica 12 aprile si terrà ai Musei del Duomo di Modena un percorso dedicato a famiglie con bambini e giovani, intitolato “In cerca di draghi e antichi manoscritti”. L’evento prevede l’uso di strumenti di visita chiamati “Family Kit”, pensati per rendere più coinvolgente l’esperienza dei più piccoli. L’iniziativa mira a introdurre i visitatori alle collezioni del museo attraverso un percorso tematico, con attività rivolte ai giovani partecipanti.

Al via, ai Musei del Duomo, il percorso dedicato a famiglie con bambini e giovani. Sarà l’occasione per presentare il “Family Kit”, gli strumenti di visita per i più piccoliUn percorso “In cerca di draghi e antichi manoscritti” si terrà domenica 12 aprile ai Musei del Duomo. Un pomeriggio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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