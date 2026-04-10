in casa i campani danno il massimo

La squadra campana ha ottenuto solo una sconfitta tra le mura di casa finora in stagione. Domani alle 15, al Menti, si svolgerà la partita contro il Cesena, con i padroni di casa pronti a dare il massimo sul campo. La sfida si inserisce in un contesto in cui la squadra ha dimostrato di essere difficile da battere nel proprio stadio.

In casa ha perso solamente una volta. Basterebbe questa frase per descrivere la pericolosità della Juve Stabia fra le mura amiche del Menti, che domani pomeriggio alle 15 ospiterà il Cesena. I bianconeri sfideranno sì una squadra non in formissima (appena 7 punti negli ultimi 9 incontri), ma che ha fatto del proprio stadio un vero e proprio fortino. L’impianto che affaccia sul golfo di Napoli, infatti, ha imposto l’alt anche alle big del torneo: il Palermo ci ha lasciato le penne, mentre Venezia (0-0) e Monza (2-2) sono stati frenati dalle vespe. In generale, nelle 16 partite disputate, i gialloblù hanno raccolto 7 vittorie e 8 pareggi, segnando 22 gol (sui 39 totali) e incassandone appena 13 (terza miglior difesa fra le mura amiche). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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In casa i campani danno il massimoTra le mura del ’Menti’ le Vespe hanno rimediato solo un ko. Nelle ultime 9 gare però . sono arrivati appena 7 punti. ilrestodelcarlino.it

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