In Campania le ' Donne del Vino' guidano l’innovazione

In Campania, le Donne del Vino sono protagoniste di un processo di innovazione nel settore vitivinicolo, che si sta sviluppando attraverso la trasformazione digitale. Questa tendenza viene evidenziata da un report realizzato dall’associazione locale delle Donne del Vino, con il supporto di Rural Hack come coordinatore scientifico. Lo studio mette in luce il ruolo crescente delle aziende guidate da donne in questo ambito, sottolineando l’impegno verso l’innovazione digitale.

La trasformazione digitale del settore vitivinicolo italiano è donna e parte dalla Campania. È quanto emerge da un report promosso dall’Associazione Le Donne del Vino Campania e realizzato con il coordinamento scientifico di Rural Hack. Lo studio, che sarà presentato martedì 13 aprile alle ore 17. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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