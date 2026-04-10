Gli abitanti di Via Setti e di Strada Benedetta hanno organizzato un incontro pubblico presso le Officine OnOff per discutere della realizzazione di un impianto fotovoltaico su una superficie di 14 ettari. La discussione riguarda le ragioni che hanno portato alla presentazione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, successivamente trasferito al Tribunale amministrativo regionale di Parma, contro il permesso di costruire l’impianto.

Gli abitanti di Via Setti e Strada Benedetta hanno organizzato un incontro pubblico per illustrare le motivazioni che hanno portato alla presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi spostato al Tar di Parma, contro il permesso di costruire un impianto fotovoltaico a terra in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Impianto fotovoltaico fra Ponsacco e Pontedera: "Potrebbe coprire 150 ettari"In un incontro previsto a Val di Cava (Ponsacco) è intervenuto il consigliere regionale Matteo Trapani, facendo un punto della situazione Si è svolto...

Temi più discussi: Impianto fotovoltaico in via Setti su una superficie di 14 ettari: incontro pubblico alle Officine On/Off; Ferrovie, parco solare da 22 ettari: Sarà schermato dal bosco urbano; D.M. Agrivoltaico 2025: incentivi previsti e scadenze; BPER finanzia la Comunità Energetica Rinnovabile Valsamoggia-al via 5 nuovi impianti fotovoltaici sul territorio.

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Salve un info ho un impianto fotovoltaico e vorrei montare una terza batteria da 10kw . Posso farla montare da un altra ditta specializzata a regola d arte - facebook.com facebook