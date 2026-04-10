Imperia | via libera all’hangar di San Lazzaro per soccorsi e incendi

La Giunta di Imperia ha approvato il rinnovo dell’accordo con la Prefettura per l’uso dell’hangar presso l’elisuperficie di San Lazzaro. La decisione permette di mantenere attivi i velivoli impiegati nelle emergenze sanitarie e nella lotta agli incendi boschivi. L’accordo garantisce la continuità delle operazioni di soccorso e di intervento nella zona.

La Giunta di Imperia ha dato il via libera al rinnovo dell’accordo con la Prefettura per l’utilizzo dell’hangar situato presso l’elisuperficie di San Lazzaro, garantendo così la continuità operativa per i velivoli dedicati alle emergenze sanitarie e alla lotta contro gli incendi boschivi. La decisione, che estende la validità della precedente convenzione stipulata il 15 maggio 2025 per un altro anno intero, mantiene invariate tutte le condizioni e le modalità operative stabilite in precedenza. Un presidio fondamentale per la sicurezza del territorio imperiese. L’area demaniale di San Lazzaro non è un semplice spazio di sosta, ma si configura come un nodo logistico vitale per la gestione delle criticità ambientali della provincia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Imperia: via libera all’hangar di San Lazzaro per soccorsi e incendi Leggi anche: A San Lazzaro un risarcimento per le anziane vittime di furti e truffe Incidente a San Lazzaro: grave un motociclistaUn uomo di 42 anni, cittadino moldavo e residente a Bologna, è stato ricoverato in condizioni di massima gravità in seguito a un incidente stradale.