Impegni in trasferta per serie C e serie D che sarà in campo lunedì

Per la ventiduesima giornata, le squadre di serie C e serie D di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sono impegnate in trasferta, con le partite in programma per lunedì. Le gare vedranno le formazioni piacentine affrontare le rispettive avversarie lontano dal proprio impianto di casa. La giornata si preannuncia ricca di incontri per entrambe le categorie, con i match che si svolgeranno in diverse sedi.

Ventiduesima giornata di campionato e per le formazioni di serie C e serie D di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza impegni in trasferta. Ricco programma di gare nel week end, serie D e Under 14 in campo lunedì.La formazione di serie C, guidata in panchina dal primo allenatore Matteo Antonucci, è. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Serie B. Mantova pronto ai tre impegni in una settimana. La rincorsa alla salvezza parte dalla trasferta a EmpoliIl Mantova è chiamato a conquistare in casa dell’Empoli (si parte alle 15) punti preziosi per dare seguito alla sua risalita.

Basket Serie B Interregionale. Mens Sana a riposo. Ripresa lunedì in vista della trasferta di TorinoLa Mens Sana prosegue al PalaEstra (dove è passato per salutare l’ambiente l’ex biancoverde Spencer Nelson, a Siena nel 2013/14, l’ultima stagione in...

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FC Alghero: sabato la sfida in trasferta contro il LaurasDopo la pausa per le festività pasquali, l’FC Alghero è pronto a tornare in campo per la ventiseiesima giornata del campionato di Prima Categoria, girone D. I ... algheroeco.com

Ternana, weekend in trasferta per le giovanili: Under 15, 16 e 17 in campoImpegni ridotti ma concentrati lontano da casa per il settore giovanile della Ternana. Nel fine settimana scendono in campo soltanto le formazioni Under 15, Under 16 e Under 17, tutte impegnate in ... ternananews.it

Una giornata ricca di impegni. In Parlamento l’informativa urgente della premier Giorgia Meloni, perché la situazione internazionale resta complessa e desta preoccupazione, nonostante la tregua raggiunta tra Stati Uniti e Iran. Ieri l’approvazione del decre - facebook.com facebook

Importante riunione in Regione su Stellantis: valutiamo positivamente gli impegni presi, ma restiamo preoccupati per il futuro dello stabilimento. Non sarà ceduto né parcellizzato, ma il rischio di logoramento per i lavoratori è reale. Aprire un fronte comune con x.com