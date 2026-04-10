Immobile show contro il Monaco | gol e assist per Ciro

Ciro Immobile ha contribuito alla vittoria del Paris FC contro il Monaco con un gol e un assist. Ha segnato il suo secondo gol in Ligue 1 e ha fornito il pass per il terzo gol, realizzato dall’ex giocatore di Fiorentina e Como, Jonathan Ikoné. La partita si è conclusa con un risultato di 4-1 a favore del team di Immobile.