Immobile show contro il Monaco | gol e assist per Ciro
Ciro Immobile ha contribuito alla vittoria del Paris FC contro il Monaco con un gol e un assist. Ha segnato il suo secondo gol in Ligue 1 e ha fornito il pass per il terzo gol, realizzato dall’ex giocatore di Fiorentina e Como, Jonathan Ikoné. La partita si è conclusa con un risultato di 4-1 a favore del team di Immobile.
Ciro Immobile si è reso protagonista della vittoria per 4-1 del Paris FC contro il Monaco: prima segna il suo secondo gol in Ligue 1, poi serve l'assist per il momentaneo 3-0 dell'ex Fiorentina e Como Jonathan Ikoné. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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