Ilaria Salis ha di recente parlato ancora del caso legato alla sua residenza con Ivan Bonnin, riferendo di aver ricevuto delle minacce. La stessa ha anche commentato un episodio che coinvolge l’eurodeputato Alexander Jungbluth, membro di un partito di estrema destra, che avrebbe minacciato di rivelare il suo indirizzo di casa. Salis ha espresso preoccupazione per la situazione, sottolineando come si senta minacciata dalle parole e dai comportamenti dell’eurodeputato.

Ilaria Salis è “esterrefatta” dalla “attenzione morbosa” per la sua vita privata. Al centro della nuova polemica il presunto rapporto tra l’eurodeputata e il suo assistente parlamentare Ivan Bonnin, vietato dalle regole del Parlamento europeo. Salis parla di una “campagna della destra che arriva a spiarmi in casa” e denuncia la “minaccia” ricevuta dall’eurodeputato Alexander Jungbluth di Afd: “Ora sappiamo dove abiti”. Ilaria Salis e il “partner stabile” “Sono bersaglio di una campagna della destra che arriva a spiarmi in casa: si è andati oltre”. Così a Repubblica l’europarlamentare Ilaria Salis torna a parlare della nuova polemica che la vede protagonista, tra richieste di chiarimenti e dimissioni avanzate da Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ilaria Salis denuncia la "minaccia" dell'eurodeputato Alexander Jungbluth di Afd, "ora sappiamo dove abiti"

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Ilaria Salis sotto accusa: Fdi chiede chiarezza su fondi europei e collaboratoreDa Cadavegna a Maullu passando per Speranzon: Fdi chiede contezza alla Salis dell'inchiesta del Giornale sulla casa dell'assistente Bonnin ... ilgiornale.it

Ilaria Salis e la casa in comune con l'assistente Ivan Bonnin, le accuse di FdIL'eurodeputato Stefano Cavedagna chiede verifiche sul possibile uso irregolare di fondi pubblici e la restituzione delle somme eventualmente illegittime. Secondo il quotidiano Il Giornale, dopo un ... tg24.sky.it

Ilaria Salis e la sottile arte di piegare le regole - facebook.com facebook

Come vi trigghera Ilaria Salis nessuno mai (come dicono i giovani) Leggo commenti imbarazzanti sulla vicenda. Tutti esperti di Schengen improvvisamente x.com