Il vero e il vetro la poesia di Nella Nobili nel ridotto del Teatro Storchi

L'ultimo evento della stagione 202526 di Ars Poetica si svolge nel Ridotto del Teatro Storchi di Modena. La serata presenta “Il vero e il vetro”, una poesia di Nella Nobili interpretata da Donatella Allegro, che ne è anche l'autrice e la protagonista. La rassegna, dedicata alla poesia dell’Emilia Romagna, si conclude con questa rappresentazione che unisce parola e scena in un ambiente intimo e raccolto.

“Il vero e il vetro”, di e con Donatella Allegro, è l’ultimo appuntamento per la Stagione 202526 di Ars Poetica, la rassegna dedicata alla poesia di Emilia Romagna Teatro ERT Teatro Nazionale pensata per il Ridotto del Teatro Storchi di Modena.In scena venerdì 10 aprile alle ore 20.30, Il vero. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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I cent’anni di Nella Nobili, geniale poetessa bolognese cresciuta in fabbricaTesta dura e carattere fiero, Nella Nobili. Non c’è verso che si dia il minimo affanno per imporsi all’attenzione altrui, o far riconoscere il proprio valore», scriveva Giuseppe Galassi nel ’48. La ... bologna.repubblica.it

Sabato prossimo, 11 aprile, alle ore 15:30, nella sala Concerti di Palazzo De Nobili, si terrà la conferenza stampa di presentazione di “Viso di Primavera” di Domenico Dara e Peppe Fonte per la regia di Francesco Mazza. Lo spettacolo, prodotto dal “Teatro di - facebook.com facebook