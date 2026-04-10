Il Venezia alla prova Entella Stroppa | Avanti senza fare calcoli

Da veneziatoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Venezia si prepara ad affrontare l’Entella nelle ultime cinque giornate di campionato, con un vantaggio di cinque punti sulla terza in classifica. L’allenatore ha dichiarato che la squadra continuerà a giocare senza fare calcoli. Attualmente, il Venezia è fuori dalla zona promozione diretta in Serie A, e la partita con l’Entella rappresenta un’occasione importante per consolidare la posizione.

Mancano cinque partite, sono cinque i punti di vantaggio del Venezia Fc sul terzo posto che vorrebbe dire addio ai sogni di promozione diretta in serie A. Per ovvi motivi, l'allenatore dei lagunari Giovanni Stroppa, alla vigilia della sfida con l'Entella in terra ligure (calcio d'inizio sabato 11. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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