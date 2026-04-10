Il Venezia alla prova Entella Stroppa | Avanti senza fare calcoli

Il Venezia si prepara ad affrontare l’Entella nelle ultime cinque giornate di campionato, con un vantaggio di cinque punti sulla terza in classifica. L’allenatore ha dichiarato che la squadra continuerà a giocare senza fare calcoli. Attualmente, il Venezia è fuori dalla zona promozione diretta in Serie A, e la partita con l’Entella rappresenta un’occasione importante per consolidare la posizione.

Mancano cinque partite, sono cinque i punti di vantaggio del Venezia Fc sul terzo posto che vorrebbe dire addio ai sogni di promozione diretta in serie A. Per ovvi motivi, l'allenatore dei lagunari Giovanni Stroppa, alla vigilia della sfida con l'Entella in terra ligure (calcio d'inizio sabato 11. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: Stroppa d’assalto: Venezia mai così bene davanti, ma occhio alla difesa Leggi anche: Atalanta, Palladino: «Sogniamo le prime otto senza fare calcoli» Argomenti più discussi: Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali [AGGIORNATO]; Omicidio Favaretto, decisa la messa alla prova per i quattro minorenni; Primavera | Udinese-Venezia 4-2; Omicidio Favaretto: quattro minorenni ammessi alla Messa alla prova. Il Mantova ci prova fino alla fine. Ma in casa contro il Venezia finisce 2-5Mantova – Non bastano al Mantova le iniezioni dal frenetico mercato dei giorni scorsi (con Tiago Goncalves in campo dal 1’ e poi, nel corso della partita, con gli ingressi prima dello sfortunato ... ilgiorno.it Elezioni Venezia, il Partito Liberaldemocratico va con il centrodestra (e con Azione) Marattin scopre le carte in laguna e si schiera con il candidato sindaco di FdI, FI e Lega. Calenda si astiene, ma Rizzo (suo uomo di punta) si candida nella civica di Venturini. - facebook.com facebook Il #PLD nazionale diffonde un testo (con tanto di foto del loro segretario, @marattin che stringe la mano a @CarloCalenda) in cui dichiara che a #Venezia ci sono solo due candidature: quella dei due pollai, di sx e di dx rispettivamente. E che loro stanno salda x.com