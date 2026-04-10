Il Veneto anticipa tutti e presenta la proposta di legge | Social vietati agli under 14 e multe pesanti a chi trasgredisce

Il Veneto ha presentato una proposta di legge che vieta l’uso dei social media ai minori di 14 anni. La legge prevede sanzioni per chi trasgredisce e mira a limitare le dipendenze digitali tra i più giovani. La proposta, annunciata dal presidente della Giunta, si concentra anche sul rafforzamento del dialogo tra genitori e figli riguardo all’utilizzo dei social. Si tratta della prima iniziativa di questo tipo in Italia.

Il Veneto anticipa tutti e proprio attraverso il presidente della Giunta presenta la prima legge che dispone il divieto dell’utilizzo dei social agli under 14 e che affronta la questione delle dipendenze, favorendo la ripresa di un dialogo tra genitori e figli. A presentare la proposta proprio il Presidente della Regione, Alberto Stefani. Dopo la sua approvazione diventerà pdl nazionale da approvare alle Camere. Le parole di Stefani. “Nel progetto di legge che ho presentato in Consiglio regionale per vietare i social ai minori di 14 anni sono previsti anche interventi educativi all’uso dei social tra genitori e figli, come alcuni comuni già fanno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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