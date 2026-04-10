Il Tribunale di Messina concede i domiciliari a imputato di Africo per detenzione di droga

Oggi il Tribunale di Messina ha deciso di concedere gli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, a un imputato originario di Africo. La persona è indagata per aver detenuto una grande quantità di droga. La decisione è stata presa nel pomeriggio e riguarda specificamente il caso di questa persona coinvolta in un’operazione legata al traffico di sostanze stupefacenti.

Il Tribunale di Messina, nel pomeriggio di oggi, ha emesso la sentenza con la quale ha concesso gli arresti domiciliari con l’utilizzo del braccialetto elettronico a Rosario Gligora, imputato per detenzione di sostanza stupefacente in ingente quantitativo. Il provvedimento reca la firma del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Messina: droga, arma rubata e doppio appartamento, 49enne ai domiciliari nuovamente arrestato.Un uomo di 49 anni, già agli arresti domiciliari, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Messina per detenzione di droga e di un’arma da fuoco... Traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, arresti domiciliari per un 50enne di GrottaminardaNell’ambito dell’operazione dei Carabinieri di Foggia che ha portato lo scorso 15 dicembre all’esecuzione di 24 misure cautelari per traffico,... Temi più discussi: Femminicidio di Daniela Zinnanti a Messina, Dafne Musolino: inviare ispettori al Tribunale; Senzatetto nei pressi del Cavallotti, c’è un esposto dei residenti; Assolto dirigente regionale Teresi. L’inchiesta fu aperta a Messina; Una perizia medica per l'ex avvocato Messina. E' ritenuto il Solimano di Messina Denaro. Una perizia medica per l'ex avvocato Messina. E' ritenuto il Solimano di Messina DenaroUn accertamento medico, chiesto dalla difesa dell’imputato e accordato dal Tribunale di Marsala, dovrà stabilire se l’80enne ex avvocato di Campobello di Mazara Antonio Messina è in grado di ... tp24.it Perizia medica per l’ex avvocato-cassiere di Messina Denaro: «Precarissime condizioni di salute»Una perizia medico-legale stabilirà se Antonio Messina, avvocato cassiere di Messina Denaro, può affrontare il processo. meridionews.it Femminicidio di Daniela Zinnanti a Messina, Dafne Musolino: inviare ispettori al Tribunale https://gazzettadelsud.it/p=2192805 - facebook.com facebook