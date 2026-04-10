Vedi Anne Hathaway che, abbandonato il piglio grintoso della sua mise di pelle rossa sfoderata a Seoul, per la tappa cinese ha optato per un romanticissimo midi dress, un omaggio di tulle al Paese ospitante. L'abito, in perfetto stile balletcore dalla linea svasata, declinato nei toni pastello del rosa e dell'azzurro baby, è infatti una creazione della stilista cinese Susan Fang, che nel 2017 ha fondato il suo omonimo marchio a Londra. Un capo di una designer cinese in Cina? «Avanguardia pura!» direbbe Miranda, ma per noi è un tributo stilistico più che apprezzato! A completare il look, un paio di svettanti slingback trasparenti con punta metallizzata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il tour de Il diavolo veste Prada 2 continua: Andy omaggia la Cina, Miranda sceglie il blu (non ceruleo). Tutti i look delle protagoniste: da Città del Messico a Shanghai

Il tour de Il diavolo veste Prada 2 continua: Miranda veste (anche) Prada, Andy sceglie la pelle. Tutti i look delle protagoniste: da Città del Messico a SeoulPer il primo appuntamento della giornata, ovvero la conferenza stampa, Anne Hathaway ha scelto ancora le ruches, così maxi e vaporose da creare delle...

Il tour del Diavolo veste Prada 2 parte dal Messico: i primissimi look delle protagoniste (compresa una T-shirt Pantone Ceruleo)Le due attrici hanno sfoderato tutta la propria dose di glamour fin dalle prime battute di questa tappa messicana, ovvero la conferenza stampa,...

Le icone sono tornate. Non perdere Il Diavolo Veste Prada 2 dal 29 Aprile solo al cinema.

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