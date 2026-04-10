Il tesoro del narcotrafficante nelle campagne del Ternano | scattano i sequestri

Nelle campagne della provincia di Terni sono stati sequestrati diversi beni appartenenti a un narcotrafficante, tra cui case, terreni, conti bancari e un orologio di lusso. Le autorità hanno avviato le procedure di confisca su questi beni, che erano stati individuati nel corso delle indagini. Le operazioni sono state condotte con l’obiettivo di confiscare il patrimonio legato all’attività illecita.

Case, terreni, conti correnti bancari. E anche un orologio di lusso. Il “tesoro” del narcos era nascosto nelle campagne della provincia di Terni. A scovarlo sono stati i carabinieri del nucleo investigativo di Roma che hanno eseguito un provvedimento emesso dalla sezione penale del tribunale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Due lupi predano un capriolo nelle campagne del paeseDopo il caso dei due asinelli predati e della donna in Val di Rabbi che ha avuto un incontro ravvicinato, i lupi tornano al centro della scena in... Il triangolo della droga nelle campagne del Pavese: sequestrati 7 chili di cocaina ed eroinaSiziano, 8 marzo 2026 – Due misure cautelari e cinque indagati in stato di libertà.