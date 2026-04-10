Il Tehran Times critica i media occidentali | Ecco le parole e le versioni sbagliate che hanno usato per raccontare il conflitto

Il Tehran Times ha pubblicato un articolo in cui critica i media occidentali riguardo alla copertura della guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti. Nel testo vengono analizzate alcune parole e versioni utilizzate dalle testate straniere, ritenute scorrette o distorte. Viene sottolineato come le scelte linguistiche abbiano influenzato la narrazione degli eventi. L'articolo si concentra sui modi in cui le informazioni sono state presentate e interpretate dai media occidentali.

Si sente spesso dire che le parole sono importanti. A pensarla così è anche il Tehran Times, che in un articolo ha analizzato come le testate occidentali hanno distorto con le loro parole e la narrazione della guerra tra Iran, Israele e gli Usa. Si legge: «i media occidentali, attraverso la scelta delle parole, dei titoli, delle immagini e delle narrazioni selettive, hanno presentato una versione degli eventi fortemente di parte e unilaterale» e le loro «narrazioni dominanti» descriverebbero ingiustamente i cittadini iraniani come vittime passive, e non come agenti attivi e informati che plasmano il proprio destino. Ecco i 9 errori incriminati, punto per punto. 🔗 Leggi su Open.online

Andreas Muller dice quello che molti non hanno il coraggio di dire: sui social c’è troppa finzione, ecco le sue paroleAndreas Muller rompe il silenzio sui social e denuncia la finzione che domina il web: parole dirette che fanno discutere.

Il Napoli e l’Inter sono le due squadre che hanno usato meno under 21, in tutta EuropaIl Napoli e l’Inter sono le due squadre, tra tutti i cinque principali campionati europei, ad aver utilizzato meno under 21.

Argomenti più discussi: Iran, Trump conferma ultimatum: Intera civiltà forse morirà stanotte. Casa Banca: Non useremo armi nucleari; Trump minaccia: Stanotte un'intera civiltà potrebbe scomparire. L'Iran chiude i canali di comunicazione con gli Usa; Trump: Un'intera civiltà morirà questa notte. L'ultimatum all'Iran scade alle due; L’Iran si isola: più nessun contatto con gli Stati Uniti.

"L'Iran ha chiuso tutti i canali di comunicazione diplomatici e indiretti con gli Stati Uniti". È quanto si legge in un post su X del Tehran Times, secondo cui "sono stati sospesi tutti gli scambi di messaggi" EPA/ABEDIN TAHERKENAREH - facebook.com facebook

Tehran Times: «L'Iran ha chiuso i contatti con gli Usa» x.com