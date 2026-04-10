A La Spezia, il 10 aprile 2026, è stata presentata la seconda unità della linea ammiraglia 74Steel di Sanlorenzo, chiamata Virtuosity. Il superyacht è stato realizzato dopo più di quattro anni di lavoro con un armatore, coinvolgendo un progetto su misura. Tra le caratteristiche distintive, il design include un grande albero a bordo e un acquario sommerso, elementi che lo rendono unico nel suo genere.

La Spezia, 10 aprile 2026 — Sanlorenzo presenta la seconda unità della sua linea ammiraglia 74Steel, Virtuosity, un superyacht su misura nato da oltre quattro anni di stretta collaborazione tra il suo visionario armatore e il cantiere. Con configurazione diesel-elettrica costruita sulla piattaforma ingegnerizzata del primo scafo della linea, Virtuosity trasforma una base tecnica consolidata in un concetto spaziale radicalmente personalizzato. Il super yacht introduce soluzioni mai realizzate prima su uno yacht: un albero naturale che attraversa due ponti, un acquario sommerso ricavato direttamente nello scafo, un ocean resort trasformabile concepito in dialogo diretto con il mare e una vasca riflettente progettata come elemento architettonico evocativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il super yacht da sogno di Sanlorenzo. Un vero albero a bordo e l’acquario sommerso

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