Il sondaggio pubblicato il 10 aprile 2026 da Termometro Politico mostra una stabilità nei dati politici, con i risultati che confermano la situazione attuale. La maggioranza dei consensi rimane invariata, senza variazioni significative rispetto alle rilevazioni precedenti. La distribuzione dei voti tra i principali schieramenti appare stabile, senza segnali di cambiamenti o nuove tendenze evidenti. La fotografia del quadro politico rimane quindi sostanzialmente immutata.

Il nuovo sondaggio d i Termometro Politico del 10 aprile 2026 fotografa un quadro politico sostanzialmente immobile. Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 29,2%, dato invariato nelle ultime tre settimane. Il Partito Democratico resta fermo al 22%. Il Movimento 5 Stelle recupera due decimali e risale al 12,3%, tornando sui livelli di sette giorni fa.Nel centrodestra gli alleati registrano piccoli aggiustamenti: Forza Italia perde un decimale e scende al 7,9%, mentre la Lega cede tre decimali e si attesta al 7,3%. Si tratta comunque di variazioni contenute che non modificano gli equilibri interni alla coalizione.Nel centrosinistra, Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) recupera tre decimali e sale al 6,5%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il sondaggio che fa sbandare la sinistra: ecco fin dove si spinge Fdi

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Temi più discussi: Sondaggi politici, FdI perde due punti in un mese. Testa a testa centrodestra-campo largo; Gli ultimi sondaggi politici: FdI scende, il Pd sale. E il campo largo è a solo lo 0,2% dal centrodestra (considerando anche Vannacci); Sondaggio SWG per il TGLA7: Fratelli d’Italia stabile al 29,5%, cresce il PD; Sondaggi politici, FdI perde il 2% e il PD arretra mentre cresce il M5S.

Sondaggi politici, il campo largo avanti sul centrodestra. Cresce il Pd: ridotta la distanza con FdISecondo l’ultima Supermedia Agi/Youtrend, nel centrosinistra continua il buon momento dei dem che guadagnano lo 0,6% attestandosi al 22,4% mentre il partito ... repubblica.it

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"Le mie vecchie interviste all'inviato di #Report come fossero nuove, taglia e cuci di un'intervista del 2023": #FdI, #CarloFidanza smaschera il falso del "Fatto Quotidiano" di #Travaglio x.com

Il Pd cresce e si avvicina a FdI. Il partito di Meloni è ancora primo ma arranca nei sondaggi dopo la crisi post referendum. La Lega invece, sembra riassestarsi. Sul fronte delle coalizioni il campo largo supera il centrodestra (senza Vannacci). - facebook.com facebook