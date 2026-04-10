Il service Bambini vista e tecnologia entra nelle scuole con il Lions club Riviera del Lario

Il service “Bambini Vista e Tecnologia" del Lions Club Riviera del Lario che ha come personaggio simbolo Otto l’aquilotto rappresenta un'iniziativa di prevenzione volta a sensibilizzare gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria del territorio lecchese e non solo. In collaborazione con il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Sanremo: il Club Lions regala uova pasquali ai bambini del CAVSarà il 3 aprile 2026 la data in cui il Club Lions Matuzia ha portato un gesto di solidarietà concreta a Sanremo.

Narni, il Lions Club organizza incontri con gli studenti delle scuole medie per parlare dei rischi che si nascondono in ReteIl Lions Club di Narni ha organizzato il Service "Interconnettiamoci… ma con la testa".