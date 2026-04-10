Il Sassuolo si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di sorprendere, alimentando aspettative e curiosità tra tifosi e addetti ai lavori. La squadra ha affrontato un mercato estivo con movimenti significativi, e ora si concentra sugli impegni futuri. Le recenti dichiarazioni e le scelte tecniche indicano chiaramente l’intenzione di puntare in alto, mentre l’ambiente attende di vedere come si svilupperanno le prossime partite.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Sono in parecchi, inevitabilmente, a chiedersi per cosa gioca, da qui in avanti, il Sassuolo. Virtualmente salvo, stabilmente attestato a metà classifica, a quel che resta del campionato non sembra abbia molto da chiedere che non siano prestigio e visibilità, oltre all’obbligo, più morale che pratico, di ‘chiudere in bellezza’. Mica vero, o non del tutto vero. Perché la squadra di Fabio Grosso, da qui alle prossime 7 gare – la prima dopodomani a Genova, l’ultima a Parma, tra poco più di un mese – ha due milioni di motivi per continuare a correre. A tanto, calcolata in euro, ammonta la differenza dei premi che la Lega distribuisce a chi arriva tra il dodicesimo e l’ottavo posto, posizioni di classifica cui i neroverdi sembrano destinati a finire il campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Sassuolo vuole stupire. E ha due milioni di motivi

Oltre due milioni di lombardi hanno rinunciato a curarsi nell’ultimo anno (per due motivi)Milano – Oltre due milioni di lombardi hanno rinunciato a curarsi nell’ultimo anno per due ragioni: i tempi d’attesa lunghi per esami e visite...

Juve Sassuolo, Calvarese non ha dubbi: «Giusto il rigore, il tocco di braccio di Idzes è punibile per questi motivi». L’analisidi Redazione JuventusNews24Juve Sassuolo, l’analisi dell’ex arbitro promuove la decisione del direttore di gara valutando punibile il tocco di...

Milan-Sassuolo 2-2: gol e highlights | Serie A

Si parla di: Sassuolo, Volpato ha voglia di stupire.

Il Sassuolo vuole stupire. E ha due milioni di motiviConviene eccome ai neroverdi tentare di scalare ancora la classifica . Se la salvezza è ormai blindata, i premi della Lega sono un incentivo in più. . sport.quotidiano.net

Il giorno del derby, il Sassuolo ci crede: Vogliamo continuare a stupiredi Stefano FoglianiSASSUOLONel mirino ci sarebbero, nell’ordine, l’ottavo posto, il sorpasso sia sulla squadra di Vincenzo Italiano che sulla fatidica ‘quota quaranta’ e, perché no, anche quella ... ilrestodelcarlino.it