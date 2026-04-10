Il Sassuolo vuole stupire E ha due milioni di motivi

Da sport.quotidiano.net 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Sassuolo si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di sorprendere, alimentando aspettative e curiosità tra tifosi e addetti ai lavori. La squadra ha affrontato un mercato estivo con movimenti significativi, e ora si concentra sugli impegni futuri. Le recenti dichiarazioni e le scelte tecniche indicano chiaramente l’intenzione di puntare in alto, mentre l’ambiente attende di vedere come si svilupperanno le prossime partite.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Sono in parecchi, inevitabilmente, a chiedersi per cosa gioca, da qui in avanti, il Sassuolo. Virtualmente salvo, stabilmente attestato a metà classifica, a quel che resta del campionato non sembra abbia molto da chiedere che non siano prestigio e visibilità, oltre all’obbligo, più morale che pratico, di ‘chiudere in bellezza’. Mica vero, o non del tutto vero. Perché la squadra di Fabio Grosso, da qui alle prossime 7 gare – la prima dopodomani a Genova, l’ultima a Parma, tra poco più di un mese – ha due milioni di motivi per continuare a correre. A tanto, calcolata in euro, ammonta la differenza dei premi che la Lega distribuisce a chi arriva tra il dodicesimo e l’ottavo posto, posizioni di classifica cui i neroverdi sembrano destinati a finire il campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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il sassuolo vuole stupireIl Sassuolo vuole stupire. E ha due milioni di motiviConviene eccome ai neroverdi tentare di scalare ancora la classifica . Se la salvezza è ormai blindata, i premi della Lega sono un incentivo in più. . sport.quotidiano.net

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