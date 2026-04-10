Il romanzo è di Cédric Sapin-Defour autore rivelazione della letteratura francese
In un'intervista, l'autore francese ha raccontato come la passione per la scrittura sia nata durante le escursioni in montagna. Ha spiegato che, attraverso le passeggiate, ha scoperto il potere della parola e come questa si sia poi intrecciata con il suo amore per le alte quote. Il suo romanzo, scritto da lui, è considerato una novità nella letteratura francese.
«H o scoperto il potere della scrittura quando ho iniziato ad andare in montagna. Da lì, per me, scrittura e montagna sono diventate due cose profondamente legate». Per Cédric Sapin-Defour, 50 anni, autore rivelazione della letteratura francese, tutto nasce da lì: da un’esperienza fisica e interiore insieme, capace di trasformarsi in parola. Dopo il successo internazionale de Il suo odore dopo la pioggia, Sapin-Defour torna in libreria con Dove cadono le stelle (entrambi pubblicati da Salani), un romanzo autobiografico intenso e necessario, che affonda nelle pieghe più dolorose della sua esperienza personale. Libri come rimedi emotivi: 8 romanzi per curare l’anima X Cédric Sapin-Defour, Dove cadono le stelle. 🔗 Leggi su Iodonna.it
“Ero in volo e ho visto che mia moglie era un mucchio indistinto di colore sulle rocce di granito. Volevo farla finita se non si fosse svegliata dal coma”: la storia di Cédric Sapin-DefourIl volo era la loro dimensione naturale, lo spazio sconfinato dove Cédric e Mathilde si sentivano invincibili e in armonia assoluta.
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Temi più discussi: Cédric Sapin-Defour: Mia moglie Mathilde in parapendio, l'ultimo sguardo, poi lo schianto e il coma. Ha dovuto reimparare tutto. E siamo rinati, insieme; Ero in volo e ho visto che mia moglie era un mucchio indistinto di colore sulle rocce di granito. Volevo farla finita se non si fosse svegliata dal coma: la storia di Cédric Sapin-Defour; Cédric Sapin-Defour: Quando ho rischiato di perdere mia moglie.
Cédric Sapin-Defour: «Quando ho rischiato di perdere mia moglie»Nel nuovo libro Dove cadono le stelle Cédric Sapin-Defour racconta l’incidente in cui sua moglie stava per morire. Senza nascondere nulla ... donnamoderna.com
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"Ieri sera, abbiamo parlato di quella folle ambizione: dimenticare l’incidente. Non come se niente fosse successo ma come quando in aprile si ripongono le cose invernali: far posto alle cose chiare" Cédric Sapin-Defour, Dove cadono le stelle @diconodioggi x.com
DOVE CADONO LE STELLE di Cédric Sapin-Defour. Un romanzo intenso e autentico che trasforma un evento drammatico in una profonda riflessione sull’amore e sulla fragilità della vita. - facebook.com facebook