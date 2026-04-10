Il romanzo è di Cédric Sapin-Defour autore rivelazione della letteratura francese

Da iodonna.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un'intervista, l'autore francese ha raccontato come la passione per la scrittura sia nata durante le escursioni in montagna. Ha spiegato che, attraverso le passeggiate, ha scoperto il potere della parola e come questa si sia poi intrecciata con il suo amore per le alte quote. Il suo romanzo, scritto da lui, è considerato una novità nella letteratura francese.

«H o scoperto il potere della scrittura quando ho iniziato ad andare in montagna. Da lì, per me, scrittura e montagna sono diventate due cose profondamente legate». Per Cédric Sapin-Defour, 50 anni, autore rivelazione della letteratura francese, tutto nasce da lì: da un’esperienza fisica e interiore insieme, capace di trasformarsi in parola. Dopo il successo internazionale de Il suo odore dopo la pioggia, Sapin-Defour torna in libreria con Dove cadono le stelle (entrambi pubblicati da Salani), un romanzo autobiografico intenso e necessario, che affonda nelle pieghe più dolorose della sua esperienza personale. Libri come rimedi emotivi: 8 romanzi per curare l’anima X Cédric Sapin-Defour, Dove cadono le stelle. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Il romanzo è di Cédric Sapin-Defour, autore rivelazione della letteratura francese

“Ero in volo e ho visto che mia moglie era un mucchio indistinto di colore sulle rocce di granito. Volevo farla finita se non si fosse svegliata dal coma”: la storia di Cédric Sapin-DefourIl volo era la loro dimensione naturale, lo spazio sconfinato dove Cédric e Mathilde si sentivano invincibili e in armonia assoluta.

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