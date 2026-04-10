In un'intervista, l'autore francese ha raccontato come la passione per la scrittura sia nata durante le escursioni in montagna. Ha spiegato che, attraverso le passeggiate, ha scoperto il potere della parola e come questa si sia poi intrecciata con il suo amore per le alte quote. Il suo romanzo, scritto da lui, è considerato una novità nella letteratura francese.

«H o scoperto il potere della scrittura quando ho iniziato ad andare in montagna. Da lì, per me, scrittura e montagna sono diventate due cose profondamente legate». Per Cédric Sapin-Defour, 50 anni, autore rivelazione della letteratura francese, tutto nasce da lì: da un’esperienza fisica e interiore insieme, capace di trasformarsi in parola. Dopo il successo internazionale de Il suo odore dopo la pioggia, Sapin-Defour torna in libreria con Dove cadono le stelle (entrambi pubblicati da Salani), un romanzo autobiografico intenso e necessario, che affonda nelle pieghe più dolorose della sua esperienza personale. Libri come rimedi emotivi: 8 romanzi per curare l’anima X Cédric Sapin-Defour, Dove cadono le stelle. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il romanzo è di Cédric Sapin-Defour, autore rivelazione della letteratura francese

“Ero in volo e ho visto che mia moglie era un mucchio indistinto di colore sulle rocce di granito. Volevo farla finita se non si fosse svegliata dal coma”: la storia di Cédric Sapin-DefourIl volo era la loro dimensione naturale, lo spazio sconfinato dove Cédric e Mathilde si sentivano invincibili e in armonia assoluta.

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Temi più discussi: Cédric Sapin-Defour: Mia moglie Mathilde in parapendio, l'ultimo sguardo, poi lo schianto e il coma. Ha dovuto reimparare tutto. E siamo rinati, insieme; Ero in volo e ho visto che mia moglie era un mucchio indistinto di colore sulle rocce di granito. Volevo farla finita se non si fosse svegliata dal coma: la storia di Cédric Sapin-Defour; Cédric Sapin-Defour: Quando ho rischiato di perdere mia moglie.

Cédric Sapin-Defour: «Quando ho rischiato di perdere mia moglie»Nel nuovo libro Dove cadono le stelle Cédric Sapin-Defour racconta l’incidente in cui sua moglie stava per morire. Senza nascondere nulla ... donnamoderna.com

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"Ieri sera, abbiamo parlato di quella folle ambizione: dimenticare l’incidente. Non come se niente fosse successo ma come quando in aprile si ripongono le cose invernali: far posto alle cose chiare" Cédric Sapin-Defour, Dove cadono le stelle @diconodioggi x.com

DOVE CADONO LE STELLE di Cédric Sapin-Defour. Un romanzo intenso e autentico che trasforma un evento drammatico in una profonda riflessione sull’amore e sulla fragilità della vita. - facebook.com facebook