Il risiko di Daniele Silvetti nuovo lider maximo anconetano Ciccioli leader di carta perde la battaglia prima di andare in trincea

Daniele Silvetti è diventato il nuovo leader della città, superando Ciccioli, che ricopriva il ruolo di coordinatore del gruppo di Fratelli d’Italia. Quest’ultimo, noto come leader di carta, ha perso la sfida prima di affrontare effettivamente le tensioni politiche sul campo. Silvetti ora si appresta a guidare le attività politiche locali, lasciando alle spalle la posizione precedente e assumendo un ruolo di rilievo nella scena politica cittadina.

E così Ciccioli leader (di carta) ha perso la sua battaglia prima di andare in trincea, seguendo a piedi nudi le orme del gruppo dei Fratelli d’Italia di cui è coordinatore provinciale, ormai sconfessato. Quel gruppo consiliare che ieri ha deciso di ricompattarsi al resto dei fedelissimi di Silvetti, accusato appena 3 giorni fa dallo stesso Ciccioli di «visione miope». Sul valzer intorno al molo Clementino, ora Eliantonio & Co. rivendicano la «coerenza» che li ha sempre contraddistinti. Quella coerenza che nel 2019 li ha portati a votare favorevolmente – in linea con il Pd della Mancinelli – la famigerata delibera n. 50 che sanciva l’avvio del banchinamento delle grandi navi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Il risiko di Daniele Silvetti nuovo lider maximo anconetano. Ciccioli leader (di carta) perde la battaglia prima di andare in trincea Leggi anche: Rapinese, il Lider Maximo di Como tra situazionismo, polemiche e dossier stadio Leggi anche: Carlo Ciccioli (FdI) favorevole al banchinamento del Molo Clementino "scrive" a Daniele Silvetti: «Prevalga una visione lungimirante e non miope» Si parla di: Il risiko di Daniele Silvetti nuovo lider maximo anconetano. Ciccioli leader (di carta) perde la battaglia prima di andare in trincea. Il risiko di Daniele Silvetti nuovo lider maximo anconetano. Ciccioli leader (di carta) perde la battaglia prima di andare in trinceaE così Ciccioli leader (di carta) ha perso la sua battaglia prima di andare in trincea, seguendo a piedi nudi le orme del gruppo dei Fratelli d’Italia di cui è ... corriereadriatico.it Banchinamento del Molo Clementino, le liste di maggioranza (meno FdI) ribadiscono il sostegno a Daniele SilvettiI pareri agli opposti del sindaco e di Carlo Ciccioli sull'opportunità di costruire uno scalo per le grandi navi da crociera poco distante dalla Fincantieri, porta tutti i gruppi di maggioranza, meno ... anconatoday.it