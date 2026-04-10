Il rimpianto della dea I tifosi atalantini tifano per Ruggeri e attaccano Gattuso

I tifosi dell’Atalanta, privi della propria squadra in Champions League, stanno sostenendo il difensore Matteo Ruggeri del club spagnolo Atletico Madrid, protagonista di una vittoria per 2-0 contro il Barcellona. Durante la partita, Ruggeri ha duellato con il giovane talento Yamal e ha fornito l’assist per il secondo gol. Nel frattempo, sui social sono stati espressi commenti critici nei confronti dell’allenatore dell’Atalanta, Gattuso.

Senza l’Atalanta i tifosi bergamaschi in Champions tifano per il brembano Matteo Ruggeri. Protagonista mercoledì nella clamorosa vittoria per 2-0 del suo Atletico Madrid a Barcellona, con una prestazione maiuscola, duellando sulla fascia con il fenomeno Yamal e fornendo l’assist per il 2-0. Notte da ricordare per il 23enne laterale sinistro di Zogno, ragazzo cresciuto all’oratorio prima di arrivare, bambino, a nove anni, nel settore giovanile atalantino, dove ha fatto la trafila insieme a Scalvini. Lanciato 18enne in prima squadra da Gasperini, esploso nel 2023-24 con un’annata formidabile conclusa con il trionfo in Europa League a Dublino. Nella passata stagione un vistoso calo di rendimento, con crescenti mugugni dei tifosi, poi la cessione all’Atletico, per 20 milioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il rimpianto della dea. I tifosi atalantini tifano per Ruggeri e attaccano Gattuso Leggi anche: Nazionale Italiana, per il playoff di Bergamo Gattuso convoca 4 atalantini più Palestra I convocati di Gattuso per l’Irlanda del Nord: out Scamacca, ci sono gli altri atalantiniA poche ore dalla sfida, il ct della Nazionale Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei 23 convocati per la semifinale play-off contro l’Irlanda del...