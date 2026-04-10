Il restyling dei campi da calcio di Pianoscarano e Barco Murialdina | L' obiettivo è portare finali giovanili a Viterbo

L'amministrazione comunale di Viterbo ha annunciato l'avvio dei lavori di riqualificazione dei campi da calcio di Pianoscarano e Barco Murialdina, con l’obiettivo di ospitare finali giovanili. Dopo aver approvato il piano definitivo, le opere sono state inserite nelle fasi di realizzazione e i cantieri sono stati avviati. La riprogettazione riguarda principalmente il miglioramento delle strutture e delle superfici di gioco.

L'amministrazione comunale di Viterbo ha presentato il piano definitivo per la riqualificazione degli impianti calcistici cittadini, segnando il passaggio dai progetti ai cantieri per i campi di Pianoscarano e del Barco Murialdina. L'intervento ha come scopo quello di trasformare completamente le. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Calcio, Cervia si candida a sede delle finali nazionali dei campionati giovanili 2026Il Comune di Cervia si candida a ospitare le Finali nazionali dei Campionati giovanili 2026 della FIGC – Settore Giovanile e Scolastico (SGS), grande... Mega impianto fotovoltaico a Tuscania: grande 400 campi da calcio e in grado di illuminare tre volte ViterboUn nuovo maxi impianto fotovoltaico nel comune di Tuscania è vicino alla fine dei lavori.