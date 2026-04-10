Il Reddito di Merito in Calabria è una misura classista | 1000 euro al mese agli studenti privilegiati

In Calabria, a partire dal prossimo anno accademico, sarà attivato un bonus di 1.000 euro al mese destinato agli studenti universitari iscritti agli atenei regionali. La misura prevede che il contributo venga erogato mensilmente e si rivolge a studenti ritenuti privilegiati, secondo i criteri stabiliti dagli enti competenti. La decisione ha suscitato reazioni di vario genere tra le istituzioni e le associazioni studentesche.

La Calabria ha annunciato un contributo da 1.000 euro al mese, dal prossimo anno accademico, per gli studenti universitari che frequentano gli atenei della regione. Una misura classista che non premia semplicemente i “più bravi” ma chi ha alle spalle le condizioni migliori. 🔗 Leggi su Fanpage.it Temi più discussi: Calabria, via libera al reddito di merito, Occhiuto: 1000 euro al mese agli universitari; Calabria, via al reddito di merito: mille euro al mese agli studenti che restano a studiare nelle università calabresi; Calabria, arriva il reddito di merito: mille euro al mese per gli universitari calabresi; Calabria, via libera al reddito di merito: 1000 euro al mese agli studenti universitari he restano in Calabria. Via libera in Calabria al reddito di merito: mille euro agli universitari | Occhiuto: Obiettivo trattenere i nostri migliori talentiVia libera in Calabria al reddito di merito: mille euro agli universitari. Ad annunciarlo è il governatore Roberto Occhiuto. tgcom24.mediaset.it Calabria, arriva il reddito di merito per universitari: fino a 1.000 euro al meseVia libera della Giunta alla misura annunciata da Occhiuto: contributo per studenti con media alta iscritti negli atenei regionali per contrastare la fuga dei giovani ... calabria.gazzettadelsud.it Calabria, via libera al reddito di merito: 1000 euro al mese agli studenti universitari meritevoli - facebook.com facebook In Calabria arriva il reddito di merito: mille euro al mese agli studenti che rimangono a studiare in regione x.com