Il Reddito di Merito in Calabria è una misura classista | 1000 euro al mese agli studenti privilegiati

In Calabria, è stato annunciato un contributo di 1.000 euro al mese per gli studenti universitari che frequentano le università della regione a partire dal prossimo anno accademico. La misura riguarda gli iscritti ai corsi di laurea e si applica in modo esclusivo a chi risiede in Calabria, senza prevedere criteri di selezione legati a meriti o performance accademiche. La decisione ha suscitato discussioni sulla sua natura e sugli obiettivi che si intendono raggiungere.

La Calabria ha annunciato un contributo da 1.000 euro al mese, dal prossimo anno accademico, per gli studenti universitari che frequentano gli atenei della regione. Una misura classista che non premia semplicemente i “più bravi” ma chi ha alle spalle le condizioni migliori. 🔗 Leggi su Fanpage.it Temi più discussi: Calabria, via libera al reddito di merito, Occhiuto: 1000 euro al mese agli universitari; Calabria, via al reddito di merito: mille euro al mese agli studenti che restano a studiare nelle università calabresi; Calabria, arriva il reddito di merito: mille euro al mese per gli universitari calabresi; Calabria, via libera al reddito di merito: 1000 euro al mese agli studenti universitari he restano in Calabria. Via libera in Calabria al reddito di merito: mille euro agli universitari | Occhiuto: Obiettivo trattenere i nostri migliori talentiVia libera in Calabria al reddito di merito: mille euro agli universitari. Ad annunciarlo è il governatore Roberto Occhiuto. tgcom24.mediaset.it Calabria, arriva il reddito di merito per universitari: fino a 1.000 euro al meseVia libera della Giunta alla misura annunciata da Occhiuto: contributo per studenti con media alta iscritti negli atenei regionali per contrastare la fuga dei giovani ... calabria.gazzettadelsud.it Calabria, via libera al reddito di merito: 1000 euro al mese agli studenti universitari meritevoli - facebook.com facebook In Calabria arriva il reddito di merito: mille euro al mese agli studenti che rimangono a studiare in regione x.com