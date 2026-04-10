Con la fine della legislatura e l’avvio della campagna elettorale, il tono di Giorgia Meloni si è fatto più deciso. Giovedì in Parlamento ha pronunciato un intervento sulla situazione dell’Italia, che ha attirato l’attenzione per il modo diretto con cui ha affrontato il discorso. La sua posizione si inserisce in un momento di transizione politica, segnato da nuove sfide e confronti pubblici.

La legislatura è politicamente finita ed è iniziata la campagna elettorale. Giorgia Meloni è unchained, bastava ascoltare giovedì in Parlamento il suo intervento sullo stato dell’Unione, pardon, dell’Italia. Lei non ha sbagliato niente, le opposizioni non collaborano con l’esecutivo e le sue grandi idee, la bocciatura della riforma Nordio è stata una grande occasione persa per il Paese, nessun altro si dimetterà, non ci saranno rimpasti, Donald Trump è un camerata che sbaglia, e via così. Meloni è tutta schierata in difesa, è tornata in modalità opposizione. Solo che è ancora al governo e si vota fra un anno. Sarà lunga. Sarà dura per lei resistere altri 12 mesi così, ma anche per tutto quello che le sta attorno. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il punto debole di Meloni? Non saper perdere

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