il programma della giornata tutti gli ospiti

Oggi si svolge un evento con un fitto programma di interventi. Alle 9:30, il Sindaco di Monteriggioni dà il benvenuto ai presenti, seguito dal Presidente della Regione Toscana. Successivamente, sono previsti gli interventi del Presidente dell’Associazione Europea delle Vie Francigene e di un rappresentante della Chiesa. La giornata continuerà con vari discorsi e discussioni, coinvolgendo diversi rappresentanti istituzionali e organizzazioni.

Il programma prevede alle 9,30 i saluti di Andrea Frosini, Sindaco di Monteriggioni, a seguire Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana, Francesco Ferrari, Presidente Associazione Europea delle Vie Francigene ed il Card. Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo Metropolita di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino; Arcivescovo-Vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza. Alle 10 inzierà la parte dedicata alla Via Francigena in Toscana: il punto dalle aggregazioni dei comuni in merito a percorso, accoglienza pellegrina e manutenzione. Interverrà Vanna Giunti, Assessore turismo Comune di Siena - aggregazione Toscana sud, Daniele Cei, Consigliere Comune... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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