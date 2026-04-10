Il processo alla docente di Castellammare accusata di aver violentato i suoi alunni

Una docente di Castellammare è sotto processo con l’accusa di aver commesso abusi sessuali su alcuni studenti. Secondo quanto riferito dai genitori, uno dei figli ha confidato di aver subito comportamenti inappropriati durante le ore di lezione e mentre utilizzava il cellulare. Le indagini sono in corso e la posizione della docente è al centro di un procedimento giudiziario.

«Mio figlio mi ha raccontato tutto quello che accadeva quando era a scuola e quando aveva il cellulare tra le mani. Chat, video pornografici e racconti intimi che ci hanno aperto le porte dell’inferno». A parlare è la madre di una delle vittime delle violenze sessuali nella saletta della scuola di Scanzano a Castellammare. Il Mattino ricorda che una docente di sostegno è stata rinviata a giudizio con accuse che riguardano comportamenti a sfondo sessuale nei confronti di alcuni studenti. L’aggressione all’insegnante. Ieri nell’aula Giancarlo Siani del tribunale di Torre Annunziata si è parlato dei sette bambini che frequentavano quella stanza. Lì si sarebbero verificati chat, conversazioni esplicite, visione di video pornografici e comportamenti descritti come apertamente sessuali. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Prof di scuola media accusata di aver violentato un suo studente: rapporti sessuali in auto e in classe Leggi anche: "Chiara Petrolini è capace di intendere e di volere". La perizia psichiatrica inchioda la 22enne accusata di aver ucciso i suoi due figli Temi più discussi: Figli molestati dalla prof a Castellammare,in aula lo choc dei genitori: La scuola era un inferno; Abusi su 7 studenti, parte il processo alla prof: in aula le mamme; Choc in aula per il caso della prof di Scanzano; Figli molestati dalla prof a Castellammare,in aula lo choc dei genitori: La scuola era un inferno. Castellammare, abusi su studenti: al via il processo alla professoressa e a 11 genitoriAlla sbarra una docente di sostegno di 39 anni, accusata di abusi su sette studenti minorenni, e undici genitori imputati per l’aggressione avvenuta all’esterno della scuola media Salvati, nel rione S ... agro24.it Choc in aula per il caso della prof di ScanzanoChoc al processo di Castellammare per i figli molestati dalla prof. Testimonianze su video pornografici e abusi nella saletta della scuola. stylo24.it OPEN DAY CELEBRA L'ECCELLENZA Lunedì 13 Aprile 2026 ore 9:30/17:30 ( ultimo ingresso 16:30) Via Acton 24 a Castellammare di Stabia. Presso lo stabilimento Militare produzione cordami. Evento ideato dalla dott.ssa Annamaria Santarpia e dagli al - facebook.com facebook