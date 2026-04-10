Il principe George, ormai quindicenne, non possiede uno smartphone, una decisione presa dai genitori che sta attirando l’attenzione di molti. La scelta di escluderlo da dispositivi mobili si basa su ragioni legate alla tutela e alla gestione del suo tempo. La notizia ha suscitato dibattiti tra genitori e professionisti, che si interrogano sui pro e i contro di questa politica. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla famiglia reale.

Dalla Royal family britannica arriva un segnale controcorrente che sta facendo discutere genitori ed esperti in tutto il mondo. William e Kate hanno scelto una linea educativa rigida per il loro primogenito George: niente smartphone personale e accesso completamente bloccato ai social network, nonostante il ragazzo sia ormai alle soglie dei tredici anni. Una decisione che riflette la crescente preoccupazione per l’impatto delle tecnologie digitali sui più giovani, anche tra le famiglie più esposte mediaticamente al mondo. Il giovane erede al trono britannico, infatti, sta crescendo con regole molto rigide sull’uso dei dispositivi digitali, in un approccio che punta a proteggerlo dai rischi legati ai social media, dal cyberbullismo alla dipendenza da schermo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il principe George senza smartphone a 13 anni: la scelta di William e Kate fa discutere

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