Il principe Filippo e la Regina Elisabetta vivevano separati | le visite dell'amica Penny e la morte da solo

Una biografia recente rivela dettagli inediti sugli ultimi anni di vita del Principe Filippo. Si apprende che il marito della Regina Elisabetta II viveva separato dalla sovrana e che, prima della sua morte nel 2021, ha ricevuto visite da un’amica. La biografia descrive anche come abbia trascorso il suo tempo da solo negli ultimi mesi di vita. Questi fatti non erano stati resi pubblici prima d’ora.

Una nuova biografia svela retroscena inediti sugli ultimi anni di vita del Principe Filippo. Il marito della Regina Elisabetta II è morto nel 2021. Al suo capezzale non c'era la sovrana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Ecco cosa fece il principe Filippo la notte prima di morire; Il Principe Filippo visse da separato con la Regina Elisabetta gli ultimi anni della sua vita: con lui c'erà l'amica Penny Romsey; La regina Elisabetta, che non era col marito Filippo quando lui morì: Il principe se ne andò senza salutarla, e lei ne fu profondamente addolorata; La battaglia segreta di Filippo e l'ultima birra prima di morire.

Il principe Filippo e la Regina Elisabetta vivevano separati: le visite dell’amica Penny e la morte da soloUna nuova biografia svela retroscena inediti sugli ultimi anni di vita del Principe Filippo. Il marito della Regina Elisabetta II è morto nel 2021. Al suo capezzale non c’era la sovrana. fanpage.it

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Gli ultimi aggiornamenti dal #Libano, approfondimenti sulla #politica italiano e la Regina Elisabetta. Sabato alle 8.30 con Marianna Aprile e Daniele Bellasio si parlerà di tutto questo e molto ancora in diretta ad "Amici e nemici". Ascolta qui: tinyurl.com/2psc3s x.com

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