Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell'energia elettrica è stato aggiornato al 10 aprile 2026 e si attesta a 0,1297 euro per chilowattora. L'andamento e le variazioni orarie del prezzo vengono monitorate quotidianamente, fornendo un quadro preciso della situazione attuale nel mercato dell’energia. Questo dato rappresenta l’ultimo aggiornamento disponibile e riflette le fluttuazioni recenti nel costo dell’energia elettrica a livello nazionale.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 10 Aprile 2026 si attesta a 0,1297 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 9 Aprile 2026, si osservano significative variazioni orarie: il prezzo minimo registrato è stato di 0,0826 €kWh (ore 14), mentre il massimo ha raggiunto 0,1805 €kWh (ore 21). Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle centrali della giornata (dalle 13:00 alle 15:00), mentre il picco di costo si è verificato in serata, tra le 20:00 e le 22:00. Queste oscillazioni evidenziano l’importanza di una gestione attenta dei consumi, soprattutto per chi ha contratti indicizzati al PUN.... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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