Il poggiapiedi torna e ridisegna il soggiorno che amiamo vivere

Il poggiapiedi, componente tradizionale del soggiorno, sta tornando in voga e sta modificando gli spazi abitativi. Alcuni oggetti, considerati fuori moda per molto tempo, sono stati riesumati e integrati di nuovo negli arredi quotidiani. Questa tendenza si riscontra in diversi ambienti domestici, dove il ritorno di elementi passati sta portando a nuovi allestimenti interni.

Ci sono oggetti che per anni sembrano destinati a rimanere in un’epoca passata. Poi, lentamente, ritornano. Non come citazione nostalgica, ma come risposta a un bisogno contemporaneo. Il poggiapiedi, morbido, discreto, spesso dimenticato, è uno di questi. Unsplash Pouf in bouclé bianco in un living scandinavo: piccolo, morbido, quasi neutro, ma capace da solo di ammorbidire la composizione e invitare alla pausa. Non è mai stato davvero protagonista. Sempre accanto a qualcosa: a una poltrona, a un divano, a un gesto di riposo. Eppure oggi, nel modo in cui stiamo ripensando gli spazi domestici, torna con una forza nuova. Più libero, più versatile, più centrale di quanto si possa immaginare. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Il poggiapiedi torna e ridisegna il soggiorno che amiamo vivere Torna a vivere l’Officina 8. Ex piaggisti si ritrovano. La storia che lasciò il segnoPontedera, 30 marzo 2026 – Per qualche ora la storica Officina 8 è tornata a vivere tra quelle mura con le sue tute blu. Barga al voto per il Giardino: il referendum che ridisegna il cuoreBarga Decide: Al Voto il Futuro del Giardino, Simbolo della Comunità Barga, in provincia di Lucca, si prepara a un momento cruciale per la...