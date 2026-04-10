Il parto una dieta estrema un periodo di forte stress o stanchezza un lutto Lo stress psicologico e fisico è alla base della cosiddetta caduta reazionale dei capelli

Da iodonna.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La caduta dei capelli può essere causata da diversi fattori come il parto, diete molto restrittive, periodi di forte stress o stanchezza, oppure lutti. Questa condizione si manifesta con una perdita di capelli severa, improvvisa e abbondante. Gli esperti spiegano che lo stress psicofisico rappresenta un elemento chiave che può scatenare questa forma di diradamento. La situazione si presenta in modo repentino e può coinvolgere diverse aree del cuoio capelluto.

S evera, improvvisa e abbondante. Sono queste le carattestiche della cosiddetta caduta reazionale dei capelli. Si tratta di una abbonante perdita causata principalmente a seguito di un forte stress per l’organismo. A differenza della caduta dei capelli stagionale, si tratta di un fenomeno che non è necessariamente legato al cambio di stagione. Come riconoscerla.  “Skin-Tone Hair”, quando il colore di capelli è in palette con la pelle X Leggi anche › Capelli, 4 tagli di primavera per cambiare look. Dal “trixie” al “Bobbie bob” Caduta reazionale dei capelli, la causa è un forte stress per l’organismo. I capelli sono molto sensibili. Oltre alla normale caduta stagionale, tipica di primavera e autunno, che fa parte del naturale ricambio della chioma, può comparire anche la cosiddetta caduta reazionale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Il parto, una dieta estrema, un periodo di forte stress o stanchezza, un lutto... Lo stress psicologico e fisico è alla base della cosiddetta "caduta reazionale" dei capelli

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