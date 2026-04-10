La caduta reazionale dei capelli si manifesta con una perdita intensa, improvvisa e consistente dei capelli, spesso legata a situazioni di forte stress fisico o psicologico, come il parto, una dieta drastica, periodi di grande tensione o lutti. Questo tipo di perdita si verifica generalmente in modo rapido e coinvolge molte ciocche, distinguendosi da altre forme di diradamento. La condizione si verifica come risposta a fattori esterni o interni che alterano temporaneamente il ciclo di crescita dei capelli.

S evera, improvvisa e abbondante. Sono queste le carattestiche della cosiddetta caduta reazionale dei capelli. Si tratta di una abbonante perdita causata principalmente a seguito di un forte stress per l’organismo. A differenza della caduta dei capelli stagionale, si tratta di un fenomeno che non è necessariamente legato al cambio di stagione. Come riconoscerla. “Skin-Tone Hair”, quando il colore di capelli è in palette con la pelle X Leggi anche › Capelli, 4 tagli di primavera per cambiare look. Dal “trixie” al “Bobbie bob” Caduta reazionale dei capelli, la causa è un forte stress per l’organismo. I capelli sono molto sensibili. Oltre alla normale caduta stagionale, tipica di primavera e autunno, che fa parte del naturale ricambio della chioma, può comparire anche la cosiddetta caduta reazionale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il parto, una dieta estrema, un periodo di forte stress o stanchezza, un lutto... Lo stress psicologico e fisico è alla base della cosiddetta "caduta reazionale" dei capelli

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Una sostanza presente nella plastica sotto accusa Uno studio pubblicato su The Lancet la collega al rischio di parto prematuro e alla morte di oltre 70.000 neonati: https://fanpa.ge/26pBU - facebook.com facebook

Nel nostro ospedale di #maternità in #Afghanistan abbiamo assistito un parto speciale: la nascita di cinque gemelli. Hanno circa 30 settimane: sono prematuri, ma stanno bene, così come la loro mamma. Da questa “culla tra le montagne”, il nostro augurio per x.com