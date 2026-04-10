Il Papa ha espresso un messaggio ai vescovi di Baghdad, sottolineando che seminare guerra non è compatibile con i valori cristiani. In un messaggio rivolto ai leader religiosi, ha fatto appello contro la violenza e l’avidità, invitandoli a rappresentare un esempio di speranza in un mondo segnato da atti disumani e violenti. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni e conflitti nelle regioni interessate.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un appello contro la violenza e l’avidità. In un mondo segnato da violenze insensate e disumane, il Papa ha rivolto un forte messaggio ai vescovi di Baghdad, invitandoli a essere segni concreti di speranza. Ha denunciato con fermezza come molti conflitti nascano da avidità e odio, diffondendosi con particolare ferocia proprio nei luoghi che hanno dato origine alla storia della salvezza. Queste terre, ha sottolineato, risultano oggi profanate dalla blasfemia della guerra e dalla logica spietata degli interessi economici, che ignorano il valore della vita umana, riducendola a semplice “effetto collaterale”. La vita dei deboli non ha prezzo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Il Papa: “Non è cristiano chi semina guerra”

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Il Papa: «Chi fa la guerra ne risponde a Dio»Le parole di Leone XIV alla sua prima Via Crucis: «Ora scura della storia, diffondiamo il profumo di Cristo dove regna l’odore della morte».

IL POTERE DELLA PREGHIERA NEI TEMPI DI DISPERAZIONE – LA PREGHIERA CHE DIO NON IGNORA MAI

Temi più discussi: Santa Messa Crismale. Papa Leone XIV: compito della Chiesa è diffondere il profumo di Cristo dove regna l’odore della morte; Vittorio Messori. Quel dialogo con Giussani; Il Papa ai cristiani al sud del Libano: Sono vicino a tutti voi, non perdete il coraggio; La Chiesa non può tacere. Chi promuove la guerra va scomunicato.

Il Papa, non è cristiano chi lancia bombe'(ANSA) - ROMA, 10 APR - Siete segni di speranza in un mondo segnato da violenze assurde e disumane, che mosse dall'avidità e dall'odio, dilagano con ferocia proprio nelle terre che hanno visto sorger ... tuttosport.com

Papa Leone XIV, l’appello contro le guerre: Non è cristiano chi lancia le bombe. Dio non benedice i conflitti, sono una blasfemiaIl Papa condanna la guerra e la brutalità degli affari, definendo i cristiani segni di speranza contro violenza e interessi ... affaritaliani.it

Emmanuel e Brigitte Macron, in Vaticano incontrano papa Leone XIV. E prima si concedono un pranzo e una passeggiata - facebook.com facebook

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