Il papà no vax e il neonato senza visite dopo il parto La storia del bambino trovato fra droga e rifiuti a Pietralata

Un neonato è stato trovato tra droga e rifiuti in un'area di Pietralata. La madre aveva dichiarato che l'uomo che avrebbe dovuto essere il padre del bambino non lo aveva riconosciuto e portava il suo cognome. Dopo il parto, il neonato non ha ricevuto visite, e la vicenda si sta sviluppando nel contesto di un'indagine legale.

Portava il cognome della madre perché quello che lei ha dichiarato essere il papà del bambino non lo aveva riconosciuto. Conviventi in un appartamento nella zona di Pietralata, lo scorso anno avevano perso un altro figlio ed erano coinvolti in un procedimento penale per omicidio colposo. Subito. 🔗 Leggi su Romatoday.it Roma, neonato trovato tra droga e rifiuti: la madre aveva rifiutato i controlli dopo il partoLa 31enne, che ha partorito il neonato trovato dalla polizia locale in un'abitazione di Pietralata tra rifiuti e droga, dopo il parto ha firmato le... Roma, neonato trovato tra droga e rifiuti: arrestato il compagno della madreUn neonato di soli 15 giorni è stato trovato dalla polizia locale tra droga e rifiuti in un appartamento a Roma.