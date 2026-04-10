Il Palazzo delle Terme Comune e Regione sinergia per il restauro | Lavori sulla criticità

Il Comune e la Regione hanno stipulato un accordo di programma per il restauro di Palazzo Poggi, un edificio storico che si affaccia su piazza Garibaldi e ospita lo stabilimento termale di Casciana. I lavori sono finalizzati a intervenire su alcune criticità presenti nell’edificio, con l’obiettivo di preservarne la struttura e il valore storico. La collaborazione tra le amministrazioni mira a garantire interventi efficaci e coordinati per il patrimonio architettonico.

Un accordo di programma per il restauro di Palazzo Poggi, storico edificio affacciato su piazza Garibaldi e sede dello stabilimento termale di Casciana. E’ stato sottoscritto da Regione Toscana e Comune di Casciana Terme Lari. L’intesa prevede un contributo straordinario regionale di 95 mila euro, interamente erogato nel 2026, destinato alla valorizzazione e al recupero del patrimonio architettonico. Un intesa importante. Palazzo Poggi, collocato nella centrale Piazza Garibaldi a Casciana Terme è ritenuto un luogo simbolo della cittadina termale. L’attuale configurazione esterna in stile neoclassico risale 1870 ed è stata progettata dell’architetto fiorentino Giuseppe Poggi, noto per la realizzazione di Piazzale Michelangelo a Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Palazzo delle Terme. Comune e Regione sinergia per il restauro: "Lavori sulla criticità" Casciana Terme Lari: dalla Regione 95mila euro per il restauro di Palazzo Poggi"Con questo intervento viene confermato l'impegno della Regione nella tutela e la valorizzazione del patrimonio termale toscano. Argomenti più discussi: Il Palazzo delle Terme. Comune e Regione sinergia per il restauro: Lavori sulla criticità; Nuovo look per il Palazzo delle Terme, al via il restauro; Un tempio del relax tra marmi e Liberty a due passi dal Duomo: rinasce il palazzo del benessere più elegante d'Italia; La frontiera ferita: Guerre, fascismo, foibe, esodo – Gianni Cuperlo... Il Palazzo delle Terme. Comune e Regione sinergia per il restauro: Lavori sulla criticitàEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Mario Schifano al Palazzo delle Esposizioni Roma Ogni cosa può essere fatta almeno in due modi. Ad esempio, puoi colorare dentro i bordi, oppure uscire fuori. Puoi stare fermo davanti a una tela e osservarla, oppure puoi trascinare il presente dentro di essa - facebook.com facebook Buona serata dal palazzo del Viminale a Roma 174° #AnniversarioPolizia #9aprile x.com